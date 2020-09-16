شكرا لقرائتكم خبر 778 جهازا لوحيا من «تكافل» لطلاب عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت إدارة تعليم منطقة عسير خلال هذا الأسبوع 778 جهازا لوحيا للطلاب والطالبات، قدمتها مؤسسة «تكافل» الخيرية المختصة بدعم الطلاب والطالبات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية «الصف الثالث». وأوضح مشرف برنامج دعم الطلاب والطالبات بتعليم عسير أحمد العكاسي أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، مشيرا إلى أن «تكافل» تعتمد على تفعيل التقنية في أعمالها ومشاريعها، ويشمل ذلك نظام أهلية الاستحقاق الذي يقوم بتحديد المستفيدين بناء على معالجة دقيقة لبيانات الطلاب وأولياء أمورهم، والتي تجمع من عدد من الجهات الحكومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 778 جهازا لوحيا من «تكافل» لطلاب عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.