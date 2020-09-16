شكرا لقرائتكم خبر ضوابط جديدة لنشاطي الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية، والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال للأنشطة التجارية في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال، والتصريح بخدمة المنازل، كما ستدرج قوائم فحص للتقييم الذاتي ولمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي، لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.

وأكدت أن هذه الإضافات الجديدة تأتي في إطار حرصها على التسهيل على المستثمرين من خلال تقديم أكثر من خدمة في مكان واحد، إضافة إلى توحيد الإجراءات وتيسيرها، حيث تطمح الوزارة من خلال هذه التسهيلات إلى زيادة ونمو النشاط بشكل أسرع.

وأضافت أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تضمنت إعداد اشتراطات تخص اللوحات الخارجية والواجهات، كما قلص الحد الأدنى للمساحة إلى 24م2، وإضافة قوائم فحص لمراقبة الأنشطة لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.

ولفتت إلى أن هذه الإضافات الجديدة لهذا النشاط التي جاءت ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال تهدف إلى إضافة أكثر من نشاط في مكان واحد، وتحسين المشهد الحضري للمدينة والأحياء السكنية. وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في زيادة حجم النشاط، وزيادة مستوى الشفافية والوضوح، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري.

وأهابت الوزارة بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.

أنشطة أضيفت للتزيين النسائي

• الخياطة النسائية

• البيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل

• البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس

• الكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط

• التصوير الفوتوغرافي

• تقديم المشروبات (الكوفي شوب)

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• البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية

• التصريح بتقديم خدمات منزلية

64 ورشة عمل لأخذ مرئيات المختصين حول الضوابط الجديدة:

شارك فيها ممثلون عن:

مجلس الغرف السعودية

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)

المركز الوطني للتنافسية (تيسير)

المديرية العامة للدفاع المدني

الهيئة العامة للغذاء والدواء

417 مقترحا منها:

108 مقترحات حول نشاط محال الحلاقة الرجالية

309 مقترحات حول نشاط التزيين النسائي

214 مقترحا أخذت وطورت وضمنت ضمن اللوائح