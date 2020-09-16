أم القرى تدرب الإعلاميين على المراجعة الداخلية

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ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد أخصائيين مؤهلين لإجراء عمليات المراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة، وإكسابهم مهارات التدقيق وفق المعايير العالمية المتمثلة بمواصفة ISO 19011.2018، وكفاءة وتقييم مراجعي نظام إدارة الجودة بمواصفة ISAS MEDIA 9001.2016، إضافة إلى التطبيق العملي بإحدى المؤسسات الإعلامية.
ويتضمن البرنامج التعريف بالمراحل العملية للمراجعة الداخلية، وتدريب الكوادر المشاركة في البرنام ج على كيفية إعداد نماذج تطبيقية للمراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة للمنشآت الإعلامية.
وتستهدف محاور البرنامج منسوبي المؤسسات الإعلامية وشركات البث والإنتاج الإعلامي، ومديري الاتصال المؤسسي، وخريجي أقسام الإعلام، كما يسهم في تطوير عمل الممارسين الإعلاميين والعاملين بوسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير منهم.
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