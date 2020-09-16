محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع حفر نفق نقل مياه "عرفات- الطائف"، والذي يُعتبر أطول خط نقل في العالم.

ويمتد خط النقل من أسفل جبل الكر حتى الطريق الدائري في الطائف، ويبلغ طوله 12.5 كلم، وقطره 8.4م، وقد تم إنجازه قبل موعده. أطول خط نقل في العالم.. الانتهاء من أعمال نفق مياه "عرفات- الطائف" عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-09-16 أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع حفر نفق نقل مياه "عرفات- الطائف"، والذي يُعتبر أطول خط نقل في العالم.

ويمتد خط النقل من أسفل جبل الكر حتى الطريق الدائري في الطائف، ويبلغ طوله 12.5 كلم، وقطره 8.4م، وقد تم إنجازه قبل موعده. Advertisements 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 08:22 PM أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع حفر نفق نقل مياه "عرفات- الطائف"، والذي يُعتبر أطول خط نقل في العالم.

ويمتد خط النقل من أسفل جبل الكر حتى الطريق الدائري في الطائف، ويبلغ طوله 12.5 كلم، وقطره 8.4م، وقد تم إنجازه قبل موعده. ، أطول خط نقل في العالم.. الانتهاء من أعمال نفق مياه "عرفات- الطائف" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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