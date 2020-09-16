، 778 جهازًا لوحيًّا من "تكافل" لطلاب وطالبات عسير ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، بتوزيع 778 جهازًا لوحيًّا، قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المسجلين بها، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية "الصف الثالث".
وأوضح مشرف البرنامج بتعليم المنطقة أحمد العكاسي، أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق، بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.
778 جهازًا لوحيًّا من "تكافل" لطلاب وطالبات عسيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16
وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، بتوزيع 778 جهازًا لوحيًّا، قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المسجلين بها، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية "الصف الثالث".
وأوضح مشرف البرنامج بتعليم المنطقة أحمد العكاسي، أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق، بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:01 PM
لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد
وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، بتوزيع 778 جهازًا لوحيًّا، قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المسجلين بها، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية "الصف الثالث".
وأوضح مشرف البرنامج بتعليم المنطقة أحمد العكاسي، أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق، بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.
، 778 جهازًا لوحيًّا من "تكافل" لطلاب وطالبات عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 778 جهازًا لوحيًّا من "تكافل" لطلاب وطالبات عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.