، " الوطني " صالح المحمدي يقود منتخب الشباب في كأس آسيا ،

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توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم يقضي بإنهاء الاستعانة بخدمات المدير الفني للبرنامج، الهولندي دامين هيرتوج، والذي تمت الاستعانة به للإشراف الفني على الأخضر الشاب تحت 19 عاماً خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.
وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم نظراً لقرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبةً من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة.
كما قرر الاتحاد السعودي الاتفاق مع المدرب الوطني صالح المحمدي على تولي مهمة الإشراف الفني على المنتخب الوطني تحت 19 عاماً، خلال المرحلة المقبلة والتي تتخللها العديد من الاستحقاقات أبرزها كأس آسيا تحت 19 عاماً في أوزبكستان، حيث سيقوم بمتابعة اللاعبين مع انطلاقة الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً السبت المقبل.
ويمتلك المحمدي الحاصل على شهادة التدريب PRO سجلاً تدريبياً بدأه عام 2009 حيث الخليج 365 له تدريب العديد من منتخبات الفئات السنية محققاً عدداً من الإنجازات أبرزها قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالصين 2018، كما كان مساعداً لمدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة والذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم "كوريا الجنوبية 2017"، إضافة إلى عدد من المنتخبات السنية التي عمل معها مساعداً في الجهاز الفني.
من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل جزيل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية، وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق تطلعات الكرة السعودية والتي شهدت مزيداً من الإنجازات على مستوى المنتخبات خلال الفترة الماضية.
كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر لمدير برنامج الابتعاث هشام طاشكندي على تعاونه الكبير مع الاتحاد طوال الفترة الماضية متمنياً للبرنامج مزيداً من النجاح.
من جهته شكر المشرف على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد بن مقرن المدرب الهولندي هيرتوج وفريق عمله على ما بذلوه من جهود خلال معسكرات أبها والطائف وكرواتيا متمنياً لهم التوفيق في استكمال برنامج الابتعاث في إسبانيا.
" الوطني " صالح المحمدي يقود منتخب الشباب في كأس آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16
توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم يقضي بإنهاء الاستعانة بخدمات المدير الفني للبرنامج، الهولندي دامين هيرتوج، والذي تمت الاستعانة به للإشراف الفني على الأخضر الشاب تحت 19 عاماً خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.
وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم نظراً لقرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبةً من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة.
كما قرر الاتحاد السعودي الاتفاق مع المدرب الوطني صالح المحمدي على تولي مهمة الإشراف الفني على المنتخب الوطني تحت 19 عاماً، خلال المرحلة المقبلة والتي تتخللها العديد من الاستحقاقات أبرزها كأس آسيا تحت 19 عاماً في أوزبكستان، حيث سيقوم بمتابعة اللاعبين مع انطلاقة الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً السبت المقبل.
ويمتلك المحمدي الحاصل على شهادة التدريب PRO سجلاً تدريبياً بدأه عام 2009 حيث الخليج 365 له تدريب العديد من منتخبات الفئات السنية محققاً عدداً من الإنجازات أبرزها قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالصين 2018، كما كان مساعداً لمدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة والذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم "كوريا الجنوبية 2017"، إضافة إلى عدد من المنتخبات السنية التي عمل معها مساعداً في الجهاز الفني.
من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل جزيل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية، وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق تطلعات الكرة السعودية والتي شهدت مزيداً من الإنجازات على مستوى المنتخبات خلال الفترة الماضية.
كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر لمدير برنامج الابتعاث هشام طاشكندي على تعاونه الكبير مع الاتحاد طوال الفترة الماضية متمنياً للبرنامج مزيداً من النجاح.
من جهته شكر المشرف على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد بن مقرن المدرب الهولندي هيرتوج وفريق عمله على ما بذلوه من جهود خلال معسكرات أبها والطائف وكرواتيا متمنياً لهم التوفيق في استكمال برنامج الابتعاث في إسبانيا.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:31 PM
خلفاً للهولندي " دامين هيرتوج "
توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم يقضي بإنهاء الاستعانة بخدمات المدير الفني للبرنامج، الهولندي دامين هيرتوج، والذي تمت الاستعانة به للإشراف الفني على الأخضر الشاب تحت 19 عاماً خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.
وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم نظراً لقرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبةً من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة.
كما قرر الاتحاد السعودي الاتفاق مع المدرب الوطني صالح المحمدي على تولي مهمة الإشراف الفني على المنتخب الوطني تحت 19 عاماً، خلال المرحلة المقبلة والتي تتخللها العديد من الاستحقاقات أبرزها كأس آسيا تحت 19 عاماً في أوزبكستان، حيث سيقوم بمتابعة اللاعبين مع انطلاقة الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً السبت المقبل.
ويمتلك المحمدي الحاصل على شهادة التدريب PRO سجلاً تدريبياً بدأه عام 2009 حيث الخليج 365 له تدريب العديد من منتخبات الفئات السنية محققاً عدداً من الإنجازات أبرزها قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالصين 2018، كما كان مساعداً لمدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة والذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم "كوريا الجنوبية 2017"، إضافة إلى عدد من المنتخبات السنية التي عمل معها مساعداً في الجهاز الفني.
من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل جزيل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية، وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق تطلعات الكرة السعودية والتي شهدت مزيداً من الإنجازات على مستوى المنتخبات خلال الفترة الماضية.
كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر لمدير برنامج الابتعاث هشام طاشكندي على تعاونه الكبير مع الاتحاد طوال الفترة الماضية متمنياً للبرنامج مزيداً من النجاح.
من جهته شكر المشرف على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد بن مقرن المدرب الهولندي هيرتوج وفريق عمله على ما بذلوه من جهود خلال معسكرات أبها والطائف وكرواتيا متمنياً لهم التوفيق في استكمال برنامج الابتعاث في إسبانيا.
، " الوطني " صالح المحمدي يقود منتخب الشباب في كأس آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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