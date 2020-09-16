، المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي ،

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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره الحالي المقام بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمرّ حتى 27 من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية القادمة.
وأدّى "الأخضر"، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية، بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين؛ صباحية ومسائية؛ حيث خضع اللاعبون في الفترة الصباحية لتدريبات لياقية مكثّفة، فيما أجري عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في تدريبات الفترة المسائية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب الترابي.
وشهدت التدريبات حضور عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، وعدد من الشخصيات القيادية في الهيئة الملكية بينبع الصناعية، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني.
وقدم الأحمدي درعًا تذكاريًّا نيابة عن رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المهندس عدنان العلوني؛ تقديرًا لجهوده وتعاونه الكبير في استضافة معسكر المنتخب.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 08:07 PM
استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجيةالمنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي
واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره الحالي المقام بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمرّ حتى 27 من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية القادمة.
وأدّى "الأخضر"، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية، بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين؛ صباحية ومسائية؛ حيث خضع اللاعبون في الفترة الصباحية لتدريبات لياقية مكثّفة، فيما أجري عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في تدريبات الفترة المسائية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب الترابي.
وشهدت التدريبات حضور عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، وعدد من الشخصيات القيادية في الهيئة الملكية بينبع الصناعية، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني.
وقدم الأحمدي درعًا تذكاريًّا نيابة عن رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المهندس عدنان العلوني؛ تقديرًا لجهوده وتعاونه الكبير في استضافة معسكر المنتخب.
، المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي ،
المصدر : الخليج 365
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