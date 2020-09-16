محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.فيروس كورونا الجديد كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-16 سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة. Advertisements 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 04:18 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة. ، كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151 ،

المصدر : الخليج 365

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