شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توجه مدارسها بالإبلاغ عن أى محتوى غير لائق خلال التدريس عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وجهت وزارة التعليم المدارس بالإبلاغ عن أى سلوك مريب يتم رصده خلال الدورس التعليمية التى يتم تقديمها للطلاب عن بعد. وجهت وزارة التعليم المدارس بالإبلاغ عن أى سلوك مريب يتم رصده خلال الدورس التعليمية التى يتم تقديمها للطلاب عن بعد. وشددت الوزارة على ضرورة متابعة حسابها الرسمي وحساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني؛ من أجل تفادي التعرض للهجمات السيبرانية. ودعت الوزارة مدارسها لإبلاغ الدعم الفني في حال رصد أى محتوى غير لائق أو روابط مريبة أثناء التدريس عن بعد.

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