شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول سعودية تعمل في تلميع السيارات: "لم أجد عمل بشهادتي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت زهراء حماده أول سعودية متدربة تعمل في مجال تظليل وتلميع السيارات عن تفاصيل عملها في هذا المجال.

وقالت عبر بنامج سيدتي إنها عندما لم تجد عملًا بشهادتها لم تقف لتشاهد الجميع يعمل وهي بمنزلها؛ لذلك قررت العمل في أي مجال لأن العمل ليس عيبًا.

ولفتت إلى الأمر بمثابة تحدي لها وللمرأة بوجه عام، موضحة أن شعورجميل عندما يثق صاحب السيارة بها ويترك سيارته لها لتعدل عليها.