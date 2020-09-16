شكرا لمتابعة خبر عن " الطيران المدني " توضح طريقة التعامل مع المشتبه بإصابتهم بكورونا في المطارات " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، طريقة التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مطارات المملكة.

وأضاف الرؤساء خلال حواره عبر قناة الإخبارية أنه سيتم التأكد من جميع المسافرين قبل دخولهم المطار بعدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بفحص الحرارة.

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وأشار الرؤساء إلى أن طاقم الطائرة يتم تدريبهم جيدا للتعامل مع هذه الحالات بتنسيق مشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة بهذا الخصوص لإيجاد مسار أمن لهذه الحالات.

وأوضح الرؤساء أن بعض المطارات يوجد فيها غرف خاصة لمصابي كورونا لعزلهم سواء في المطار أو عند اكتشاف الحالة المصابة بكورونا في الطائرة يتم تفعيل مسار أمن لهم من خلال التعاون مع وزارة الصحة.

وتابع متحدث الطيران المدني:" الممارسين الصحيين موجودين في كل مطارات المملكة للتعامل مع الحالات المصابة بكورونا بما تقتضيه الحالة "، لافتا:" هناك خطط متفق عليها ومنفذة داخل الطائرة والمطار أيضا لعزل المسافر المصاب بالفيروس من أجل اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة ".