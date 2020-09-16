شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مدرس يشرح للطلبة من داخل سيارته بموقف أحد المستشفيات بصبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): ظهر نموذج جديد من المدرسين المتفانين في عملهم؛ لينضم إلى النماذج السابقة التي تواصل عملها رغم مرضها أو انشغالهم بظروف صعبة، عبر " ظهر نموذج جديد من المدرسين المتفانين في عملهم؛ لينضم إلى النماذج السابقة التي تواصل عملها رغم مرضها أو انشغالهم بظروف صعبة، عبر " منصة مدرستي ". ووثق فيديو قيام مدرس مريض بمتابعة طلابه واصطحب معه الكتاب المدرسي داخل سيارته؛ ليشرح لهم دون تأجيل موعدهم. وقال نشطاء إن الفيديو لمدرس في صبيا، حيث وقف داخل موقف السيارات بأحد المستشفيات أثناء موعد غسيل الكلى لزوجته ليقدم الدرس لهك.

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