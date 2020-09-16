شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عاصفة أمطار غزيرة تجتاح بارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تشهد محافظة بارق بمنطقة عسير، مساء اليوم، عاصفة أمطار غزيرة وثّقها مقطع فيديو متداول.

كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من الأخطار التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن الأخطار وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.