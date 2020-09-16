شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، في حين سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.