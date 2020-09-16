شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يعلق على توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض: "الكرة في ملعبكم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على تقديم الدعم الكامل للشباب في قطاع الترفيه، والعمل على تمكينهم من القطاع.
وقال تركي آل الشيخ : "الان الكره في ملعبكم في قطاع الترفيه ونحن خلفكم وسنساندكم بقوه الرساله هذي لشباب وشابات الوطن الغالي ".
وكانت الهيئة العامة للترفيه وقعت مذكرة تفاهم مع بنك الرياض؛ تهدف إلى تطوير مبادرات دعم ممكنات الأعمال النشطة والفعاليات في قطاع الترفيه ، هذه الخطوة راح تدعم القدرات المالية للشركات في هذا القطاع
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