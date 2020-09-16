وزير الموارد البشرية يعلق على «مشروع تحسين الأعمال»: تحقق المزيد من الفرص الاستثمارية

بعد إعلان الوزير الحقيل إطلاقه
علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على إطلاق وزارة الإسكان مشروع تحسين بيئة الأعمال، واصفًا إياه بالجهود المباركة.
وقال الوزير معلقًا على إعلان إطلاق المشروع، عبر تويتر إنها «جهود مباركة، بحول الله، سيكون لها دور فعال في تحسين بيئة الأعمال؛ ما سيسهم بتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية لأبناء الوطن وبناته».
كان وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل، قال: إننا أطلقنا اليوم مشروع تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الوزير، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن إطلاق المشروع؛ يأتي لتسهيل اللوائح والاشتراطات البلدية ورفع حجم المنافسة، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري.
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