بالصور.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يقدم الخدمات لمئات المستفيدين

قدّم قسم الأطراف الصناعية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف خدمات متنوعة لأكثر من 800 مستفيد منذ بداية يناير حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2020م.

ويُعد القسم من أهم الأقسام الحيوية على مستوى أقسام التأهيل الطبي في محافظة الطائف، والوحيد في المحافظة الذي يقوم بخدمة جميع المستشفيات الطرفية والداخلية.

وجُهّز القسم بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة للوصول بالخدمة إلى أعلى مستويات الجودة في صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ويُعد القسم حاليًّا من أكبر أقسام الأطراف الصناعية على مستوى المساحة الإنشائية بين جميع أقسام التأهيل الطبي بالمملكة.

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كما يجري استقطاب كفاءات عالية من كوادر طبية متخصصة في صناعة الأطراف الصناعية، وتشتمل أدوار القسم صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وأجهزة المساعدة، وصيانة الأطراف الصناعية، والكثير من الخدمات، ويستقبل حالات مرضية كثيرة من الأطفال وكبار السن، منها التي تعاني من أمراض شلل الأطفال الدماغي، وحالات البتر السفلية بأنواعها وغيرها من الحالات.

ويعمل قسم الأطراف الصناعية على مساعدة المراجعين للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتماد على النفس بعد تأهيلهم وصناعة أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية لهم.

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