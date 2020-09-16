فيصل بن فرحان يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع وزيرة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا

بحث العلاقات الثنائية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره، و استعراض أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضا: السعودية تؤكد تضامنها مع السودان بعد تعرضه لآثار الفيضانات

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