تناولا سبل تطوير العلاقات بمختلف المجالات

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينج.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: السعودية تؤكد تضامنها مع السودان بعد تعرضه لآثار الفيضانات

الجبير يبحث الشأن اليمني وأوضاع المنطقة مع وزير الخارجية المصري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأوضاع الإقليمية» تتصدَّر مباحثات وزير الدولة للشؤون الخارجية وسفير الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.