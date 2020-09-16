«متحدث الصحة»: حالتان تلزمان المخالط للمصاب بكورونا الخضوع للحجر الصحي

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجراء الحجر الصحي يكون على الشخص المخالط لآخر مصابًا بالمرض حال مخالطته دون وقاية ولمدة طويلة.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 621 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (327551) حالة، من بينها (17178) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1238) حالة حرجة.

وأشار متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (306004) حالات بإضافة (982) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4369) حالة، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (5868149) فحصًا مخبريًّا دقيقًا، بإضافة (50194) فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ولفت إلى أن الرصد العالمي متواصل ويلاحظ عليه الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة، مشيرًا إلى أن المراكز الصحية آمنة وقريبة، ويجب المبادرة بحجز المواعيد والاطمئنان على الصحة، حتى وإن لم يكن هناك أعراض الفيروس.

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