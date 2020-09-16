القيادة تهنئ يوشيهيدي سوجا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة ليوشيهيدي سوجا؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة ليوشيهيدي سوجا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان.

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وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

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