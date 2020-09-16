أثناء موعد غسيل الكلى لزوجته..

لم يمنعه مرض زوجنه بالكلى من متابعة الدروس مع طلبته، واصطحب معه الكتاب المدرسي داخل سيارته؛ ليشرح للطلبة والطالبات الدرس المقرر في موعده. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مدرسي صبيا أثناء شرحه الدروس لطلابه عبر منصة (مدرستي) في موقف السيارات بأحد المستشفيات أثناء موعد غسيل الكلى لزوجته. Advertisements وقد وجد هذا المقطع تفاعلًا كبيرًا من جانب المتابعين، ومن بين الإشادات بصاحب مقطع الفيديو قال صاحب حساب أبوعبدالعزيز: المعلمون والمعلمات الآن يستطيعون تأدية مهامهم في أي مكان دون الحاجة إلى الغربة لمن كان بعيدًا عن أهله ومن أراد السفر سيسافر. اقرأ أيضًا: مدير تعليم صبيا يتفقد أداء المدارس وسير الحصص بهروب

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مدرس بصبيا يتابع الشرح مع طلبته في موقف المستشفى عبر منصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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