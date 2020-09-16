النيابة العامة: نشر الشائعات على مواقع التواصل تُعرضك للمساءلة الجزائية

أكدت استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية..

أكدت النيابة العامة أن على الجميع تجنب نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت النيابة أن على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام، مؤكدة أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية. اقرأ أيضًا: «النيابة العامة» تعلن ضوابط تبليغ الإجراءات الجزائية «إلكترونيًا»

النيابة العامة بالقصيم توجه بإطلاق سراح 136 مستفيدًا من العفو الملكي



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