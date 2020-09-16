جولة تفقدية لمركز السهي بصامطة

وقف محافظ صامطة أحمد زعلة على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بمركز السهي التابع للمحافظة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها لمتابعة المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع. وقد رافق زعلة خلال الجولة رئيس مركز السهي عبد الله السهلي ورئيس بلدية السهي المكلف المهندس محمد الهتلان.

وشاهد محافظ صامطة في مستهل الجولة عدداً من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز، كما وقف على الواجهة البحرية بالمركز واستمع لشرح موجز من رئيس البلدية المكلف عن المشاريع الجاري العمل فيها بالواجهة البحرية. ومن جانبه وجه محافظ صامطة المسؤولين بالمركز لضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع ومتابعة تنفيذها وفق المتفق عليه مع المقاولين وحثهم على الإنجاز في الوقت المحدد.