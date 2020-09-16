جولة تفقدية لمركز السهي بصامطة

وشاهد محافظ صامطة في مستهل الجولة عدداً من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز، كما وقف على الواجهة البحرية بالمركز واستمع لشرح موجز من رئيس البلدية المكلف عن المشاريع الجاري العمل فيها بالواجهة البحرية. ومن جانبه وجه محافظ صامطة المسؤولين بالمركز لضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع ومتابعة تنفيذها وفق المتفق عليه مع المقاولين وحثهم على الإنجاز في الوقت المحدد.
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