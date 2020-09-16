زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة بمكة



ضاعف التجمع الصحي في مكة المكرمة طاقته الاستيعابية لأسرة العنايات المركزة بجميع مستشفيات التجمع لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحالات المصابة إلى ثلاثة أضعاف، والذي يأتي ضمن الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وأوضح مدير خدمات الرعاية الحرجة بالتجمع الصحي في مكة المكرمة قاسم الخطيب، أن عدد الأسرة للعنايات المركزة بالتجمع الصحي كانت 140 سريراً، ونظراً للزيادة العالية للحالات تم العمل بشكل تكاملي بين جميع القطاعات وبدعم كبير من حكومتنا الرشيدة ومتابعة وزارة الصحة برفع الطاقة الاستيعابية إلى ثلاثة أضعاف، مما ساهم بشكل كبير في احتواء تزايد عدد الحالات وتقديم خدمات نوعية وذات جودة عالية. واستطرد قائلاً، إنه تم استخدام أجهزة حديثة وذات قيمة نوعية في تقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا المستجد تمثلت في جهاز أكسجة الدم بمدينة الملك عبدالله الطبية، والذي يقوم بعمل الرئة والقلب للحالات الحرجة وقد استفادت منه 10 حالات.

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