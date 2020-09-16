السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

سجّت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا بلغ 56478 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1088 حالة وفاة.

// انتهى //

17:39ت م

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أبوجا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسجّت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس وفيات.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا بلغ 56478 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1088 حالة وفاة.// انتهى //17:39ت م0187

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