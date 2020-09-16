شكرا لقرائتكم الغرفة التجارية بمحايل تدعم نادي الشهيد بـ50 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-16 الغرفة التجارية بمحايل تدعم نادي الشهيد بـ50 ألف ريال متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل قدم فرع الغرفة التجارية الصناعية بمحايل عسير دعمًا ماليًا لإدارة نادي الشهيد بقيمة ٥٠ ألف ريال وذلك بمناسبة تأهل فريق شباب النادي لدوري أندية الدرجة الأولى. هذا وقدم محمد الحسين فلقي رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد، شكره وتقديره لمنسوبي فرع الغرفة التجارية الصناعية بمحايل على مبادرتهم بدعم النادي، مثمنًا دعمهم الذي أتى امتدادًا لوقفاتهم الكبيرة مع نادي الشهيد. Advertisements

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