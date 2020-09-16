غدًا.. انطلاق منافسات سباق حائل للهجن

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

تنطلق صباح يوم غدٍ الخميس 29 محرم 1442 الموافق 17 سبتمبر 2020 منافسات سباق حائل للهجن، التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي.

وأوضح الاتحاد أن سباق حائل للهجن يأتي بـ114 شوطًا، تقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطًا مفتوحًا و66 شوطًا عامًا وشوطين للماراثون.

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ونوه الاتحاد السعودي للهجن بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتقيد في الإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات المفروضة من قبل الاتحاد قدر الإمكان للتصدي لهذا الفيروس.

فيما أشار الاتحاد إلى أحقية الملاك المشاركين بالسباق الحاصلين على أحد المراكز الثلاث الأولى في الأشواط حضور سحب العينة الخاضعة للفحص والتوقيع على النموذج المعتمد.

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن خلال الشهر الماضي عن عدد من منافسات سباقات الهجن، حددت ثلاث ميادين هي حائل والملك فهد ورماح خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، فيما سيتم لاحقًا تحديد انطلاقة السباقات الثلاث الأخيرة في ميادين نجران وتبوك والسيح.



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