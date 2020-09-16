، رئيس غرفة نجران: بدعم "القيادة" ستصبح "بدر الجنوب" واجهة سياحية متكاملة ،

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أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد آل شرمة، أن محافظة بدر الجنوب ستصبح بدعم القيادة الرشيدة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل، ونموذجًا للمستقبل الجديد.
وجاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الأول لتطوير المحافظة، أمس، برئاسة وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بحضور مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأفاد "آل شرمة" بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة، وتذليل الصعوبات وتعزيز الفرص الاستثمارية، وحثّ رجال الأعمال للاستثمار فيها.
وأضاف: "بدعم قيادتنا الرشيدة سوف تكون المحافظة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل ونموذجًا للمستقبل الجديد".
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة وحصر احتياجات المحافظة لتكون واجهة صيفية للمنطقة، واستعراض دور أمانة المنطقة، والطرق فيما يتعلق بالخدمات وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وكيفية العمل على تشجيع وحث رجال الأعمال للاستثمار في المحافظة.
وأكد وكيل الإمارة أن اللجنة انعقدت تنفيذاً لتوجيهات مساعد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، باعتماد محافظة بدر الجنوب واجهة سياحية لمنطقة نجران؛ لما تتميز به من عوامل الجذب السياحي الطبيعية وموقعها ومناخها ووجود المنتزهات وغيرها من المقومات السياحية الجاذبة؛ حرصاً من سموه على توفير مختلف الخدمات لزوار المحافظة وقاطنيها.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 06:45 PM
تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة
أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد آل شرمة، أن محافظة بدر الجنوب ستصبح بدعم القيادة الرشيدة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل، ونموذجًا للمستقبل الجديد.
وجاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الأول لتطوير المحافظة، أمس، برئاسة وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بحضور مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأفاد "آل شرمة" بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة، وتذليل الصعوبات وتعزيز الفرص الاستثمارية، وحثّ رجال الأعمال للاستثمار فيها.
وأضاف: "بدعم قيادتنا الرشيدة سوف تكون المحافظة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل ونموذجًا للمستقبل الجديد".
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة وحصر احتياجات المحافظة لتكون واجهة صيفية للمنطقة، واستعراض دور أمانة المنطقة، والطرق فيما يتعلق بالخدمات وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وكيفية العمل على تشجيع وحث رجال الأعمال للاستثمار في المحافظة.
وأكد وكيل الإمارة أن اللجنة انعقدت تنفيذاً لتوجيهات مساعد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، باعتماد محافظة بدر الجنوب واجهة سياحية لمنطقة نجران؛ لما تتميز به من عوامل الجذب السياحي الطبيعية وموقعها ومناخها ووجود المنتزهات وغيرها من المقومات السياحية الجاذبة؛ حرصاً من سموه على توفير مختلف الخدمات لزوار المحافظة وقاطنيها.
، رئيس غرفة نجران: بدعم "القيادة" ستصبح "بدر الجنوب" واجهة سياحية متكاملة ،
المصدر : الخليج 365
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