محمد بن مسعود - الدمام - الجهات ذات العلاقة تباشر و"الخليج 365" تتابع تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 06:41 PM الجهات ذات العلاقة تباشر و"الخليج 365" تتابع Advertisements مكة.. انقلاب شاحنة واحتجاز مركبة بداخلها ووقوع إصابات حرجة تعبيرية مكة.. انقلاب شاحنة واحتجاز مركبة بداخلها ووقوع إصابات حرجة تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. الكلمات المفتاحية ، مكة.. انقلاب شاحنة واحتجاز مركبة بداخلها ووقوع إصابات حرجة ،

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