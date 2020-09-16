، حائل تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

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سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.
وشهدت المنطقة تسجيل خمس حالات تعافٍ جديدة جميعها في مدينة حائل، دون تسجيل أي حالات وفاة.
وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" اليوم، نسب وعدد الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها؛ حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 94.2% بعد تسجيل إجمالي الإصابة 6100 حالة، ونسبة حالات التعافي 93.1% بإجمالي 5681 حالة، وبلغت نسبة الحالات النشطة 5.8% التي وصلت 365 حالة، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.03% بإجمالي 63 حالة.
كما أظهر الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة في مستشفيات المنطقة والتي بلغت 28 حالة.
فيروس كورونا الجديد
حائل تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفياتمنصور الشلاقي الخليج 365 2020-09-16
سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.
وشهدت المنطقة تسجيل خمس حالات تعافٍ جديدة جميعها في مدينة حائل، دون تسجيل أي حالات وفاة.
وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" اليوم، نسب وعدد الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها؛ حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 94.2% بعد تسجيل إجمالي الإصابة 6100 حالة، ونسبة حالات التعافي 93.1% بإجمالي 5681 حالة، وبلغت نسبة الحالات النشطة 5.8% التي وصلت 365 حالة، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.03% بإجمالي 63 حالة.
كما أظهر الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة في مستشفيات المنطقة والتي بلغت 28 حالة.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
06:12 PM
5 حالات شفاء ترفع نسبة التعافي إلى 93.1%
سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.
وشهدت المنطقة تسجيل خمس حالات تعافٍ جديدة جميعها في مدينة حائل، دون تسجيل أي حالات وفاة.
وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" اليوم، نسب وعدد الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها؛ حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 94.2% بعد تسجيل إجمالي الإصابة 6100 حالة، ونسبة حالات التعافي 93.1% بإجمالي 5681 حالة، وبلغت نسبة الحالات النشطة 5.8% التي وصلت 365 حالة، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.03% بإجمالي 63 حالة.
كما أظهر الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة في مستشفيات المنطقة والتي بلغت 28 حالة.
، حائل تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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