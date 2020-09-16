، "النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.
وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.
وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.
وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وكانت مصادر "الخليج 365" قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.
النيابة العامة
"النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعيعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-09-16
حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.
وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.
وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.
وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وكانت مصادر "الخليج 365" قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
06:09 PM
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
06:22 PM
بعد 24 ساعة من نفي شرطة المدينة لما تم تداوله في مقطع إزالة التعديات
حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.
وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.
وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.
وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وكانت مصادر "الخليج 365" قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.
، "النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.