شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدني السعودي: كل مطارات المملكة جاهزة لتسيير الرحلات والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، أن كل مطارات المملكة جاهزة لتسيير الرحلات.

وذكر الهيئة في تصريحات صحيفة، أنها "نوجه باتباع الإرشادات الصحية خلال السفر". Advertisements وشددت أن "على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر". وأشار أن "على المسافر متابعة الإجراءات الصحية في بلد الوصول".

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