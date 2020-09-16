السعودية | وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:46 مساءً, 16 سبتمبر 2020 م المناطق_واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره، كما تم استعراض أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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