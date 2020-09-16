شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أطول خط نقل مياه في العالم بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إمارة منطقة مكة أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع حفر نفق نقل مياه (عرفات - الطائف) ، كأطول خط نقل في العالم ممتد من أسفل جبل الكر حتى الطريق الدائري في الطائف ، بـأطوال 12.5 كلم ، و• قُطر 8.4 م .

مشيرة إلى أن الإعمال تم إنجازها قبل موعده.