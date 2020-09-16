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الانتهاء من أطول خط نقل مياه في العالم بمكة

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أعلنت إمارة منطقة مكة أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع حفر نفق نقل مياه (عرفات - الطائف) ، كأطول خط نقل في العالم ممتد من أسفل جبل الكر حتى الطريق الدائري في الطائف ، بـأطوال 12.5 كلم ، و• قُطر 8.4 م .

مشيرة إلى أن الإعمال تم إنجازها قبل موعده.

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