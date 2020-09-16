شكرا لقرائتكم خبر عن أقدام عمرها 120 عاما.. اكتشاف يضع المملكة ضمن خارطة الآثار العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت نفذت هيئة التراث خلال الموسم الحالي مجموعة من المسوحات والاكتشافات الأثرية، بواقع 44 بعثة أثرية دولية ومحلية مشتركة.
وجاءت ثمرة تعاون هيئة التراث مع 14 معهداً ومركزاً وجامعة دولية، ويشمل هذا التعاون اتفاقيات تمتد إلى عام 2024م، بالإضافة إلى بعثات المسح والتنقيب بالتعاون مع الجهات الحكومية.
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