شكرا لقرائتكم خبر عن أقدام عمرها 120 عاما.. اكتشاف يضع المملكة ضمن خارطة الآثار العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة التراث اليوم عن اكتشاف أقدام بشرية في تبوك يعود عمرها لأكثر من 120 ألف عام وهو ما يعتبر حسب الخبراء الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان بالجزيرة العربية ، وجاء نتيجة جهود مجموعات بحثية وطنية ينتمي لها نخبة من أهم الخبراء السعوديين المتخصصين في علوم الآثار ، و إنجازاً معرفياً مهماً، ومكتسباً وطنياً يسجل باسم المملكة ، ويضعها ضمن خارطة الآثار العالمية .

وكانت نفذت هيئة التراث خلال الموسم الحالي مجموعة من المسوحات والاكتشافات الأثرية، بواقع 44 بعثة أثرية دولية ومحلية مشتركة.

وجاءت ثمرة تعاون هيئة التراث مع 14 معهداً ومركزاً وجامعة دولية، ويشمل هذا التعاون اتفاقيات تمتد إلى عام 2024م، بالإضافة إلى بعثات المسح والتنقيب بالتعاون مع الجهات الحكومية.