شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تطورات الأوضاع مع السفير الصيني والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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