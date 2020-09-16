شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: تجنبوا نشر الشائعات لتفادي المساءلة الجزائية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت النيابة العامة على الجميع تجنب نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عبر " تويتر" : على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام، وأن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.

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