2020-09-16

هذه أبرز بنود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت وسائل إعلام عن أبرز ما جاء في اتفاق السلام الذي أبرمته الإمارات وإسرائيل في واشنطن، أمس الثلاثاء.

وحسب أبرز بنود المعاهدة، فإن البلدين “يتطلعان لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالاستقرار والسلام والازدهار”، بحيث يتمتع بها “كل دول وشعوب المنطقة”.

كما تنص المعاهدة على أن “البلدين يرغبان في إقامة علاقات دبلوماسية وودية، ويهدفان للتعاون وجعل العلاقات طبيعية بالكامل، والسير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة في المنطقة”.

التعاون وليس الحرب:

وجاء في اتفاق السلام أن “التحديات المطروحة على الشرق الأوسط لن تجد حلها إلا بالتعاون وليس الحرب”، كما أن الطرفين “عقدا العزم على تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار لدولتيهما”.

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كما أقر الطرفان بـ”أهمية استتباب الأمن وتكريس السلام في المنطقة والعالم، اعتمادا على التفاهم المتبادل والتعايش”.

وحسب النص، شجع البلدان أيضًا “مساعي تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، بقصد ترسيخ ثقافة السلام بين الديانات الثلاث والبشرية جمعاء”.

اجتثاث الفكر المتطرف:

كما تسعى الإمارات وإسرائيل، وفقًا للمعاهدة، إلى “اجتثاث الفكر المتطرف وإنهاء النزاعات، من أجل منح كل الأطفال مستقبلًا أفضل”.

ووقع اتفاق السلام من الجانب الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وشهد الحدث التاريخي الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.



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