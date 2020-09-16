النيابة العامة تتوعد ناشري الشائعات عبر مواقع التواصل

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من خطورة نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

كما شددت النيابة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.

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وقالت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، يجب على الجميع تجنب نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت النيابة: “يجب على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام، وأن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية”.



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