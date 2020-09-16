6 نصائح تساعدك على الإقلاع عن السكر

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

لا أحد ينكر أن الحلويات ممتعة ويستسيغها اللسان ثم يبدأ تفاعل كيميائي في جسمك يمنحك القليل من الطاقة والمزاج الجيد، ومع ذلك فإن أضرار السكر غنية عن التعريف.

ويرى العلماء أن السكر قد يصل بك إلى مراحل الإدمان ويسبب مشاكل صحية كثيرة، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان؛ لذلك إليك بعض الطرق المفيدة للتخلص من عادة استهلاك السكر بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- عشبة الجيمنيما

ابحث عن عشبة الجيمنيما؛ حيث تعمل على تقليل حساسية براعم التذوق ناحية السكر كما تقلل من قدرة الأمعاء على امتصاصه، وهو أمر مفيد بصفة خاصة لمرضى السكري، حيث تمكن 5 من 22 مشاركًا في إحدى الدراسات من التوقف عن تناول أدوية مرض السكري والتحكم في نسبة السكر في الدم بتناول هذه العشبة.

2- اشرب خل التفاح

يعمل خل التفاح العضوي الخام غير المصفى على تنظيم نسبة السكر في الدم، تناول ملعقة كبيرة ممزوجة بكوب من الماء مع الوجبات التي تحتوي على كربوهيدرات؛ لمساعدة جسمك على تعزيز التمثيل الغذائي للسكريات بمعدل ثابت ويمكنك أيضًا إضافته على السلطة أو تتبيلة الخضراوات.

3- واظب على قراءة مكونات الأطعمة

الأطعمة المصنعة غنية بأشكال مختلفة من السكر، مثل الفركتوز والدكتروز، وإذا وجدت في ملصق الطعام أي كلمة تنتهي بـ وز ose أو شراب مركز syrup فاعلم أنه يُضاف إليه سكر.

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4- تناول زبدة اللوز

تساعد زبدة اللوز في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم وتمنع الرغبة الشديدة في تناول السكر، وهي مصدر جيد للدهون والبروتينات الصحية التي تبطئ عملية تكسير السكر وتجعل طاقتك تدوم لفترة أطول.

5- تمرينات لبراعم التذوق

عندما تشتهي شيئًا حلوًا، تناول شيئًا مرًا بدلًا من ذلك مثل الجرجير أو الليمون، افعل ذلك باستمرار وستجد نفسك أقل رغبة في تناول الطعام المُحلى في أقل من شهر.

وبالإضافة إلى ذلك تناول نفس أنواع الأطعمة التي تتناولها عادةً ولكن بدون سكريات مضافة.

6- تناول الخضراوات الحلوة

يمكنك أيضًا الابتكار في وجبات الطعام من خلال الاستفادة من الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي، مثل إضافة البطاطا الحلوة على السلطة أو تناول الجزر، كما يمكنك تناول عصير التفاح أو الموز بدلًا من السكر، أو خلط الكاكاو الخام مع زبدة الجوز.

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