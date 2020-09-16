محمد بن مسعود - الدمام - عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا؛ بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة اعرب فيها عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 05:34 PM عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد Advertisements القيادة تهنئ "يوشيهيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان القيادة تهنئ "يوشيهيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا؛ بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة اعرب فيها عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ "يوشيهيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان ،

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