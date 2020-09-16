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دعت إدارة تعليم القنفذة أولياء أمور الطلاب والطالبات للمشاركة وتقديم الملاحظات والمقترحات على تعليم أبنائهم عبر منصة (مدرستي)، وخصصت إدارة التعليم رقمًا للواتساب لتقديم أي ملاحظة أو اقتراح على الرقم (0177328883).
يأتي ذلك من أجل الاستفادة الكاملة لأبنائهم الطلبة في التعليم العام من خدمة التعليم عن بعد في العام الدراسي الجاري، وحثّت الإدارة أولياء الأمور بالمسارعة بالتواصل مع الرقم أعلاه لضمان الحصول على نظام مدرسي متكامل طوال هذه الفترة الراهنة.
وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن إدارة التعليم حرصت وبالتعاون مع قسم تقنية المعلومات بالإدارة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في المنصة، وأتاحت لأولياء الأمور متابعة تعليم أبنائهم عن طريق المنصة «مدرستي»، واليوم تسعد الإدارة بمشاركة أولياء الأمور من خلال تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم لضمان إكمال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات تعليمهم عن بعد بكل يسر وسهولة.
وبيّن «الزاحمي» أنه يمكن التواصل المباشر على رقم الواتساب عند وجود أي استفسارات أو ملاحظات مرتبطة بالمنصة، فضلاً عن توفير الإدارة وسائل تواصل أخرى، مثل إمكانية الاتصال بقسم الإرشاد الطلابي ومشرفيه التربويين، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإدارة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يكون العمل مشتركًا بين المدرسة والبيت وتذليل الصعاب في طريق الطلاب والطالبات، لينعكس ذلك على مستوياتهم وتحقيق النجاح لهم.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 05:28 PM
الزاحمي: حريصون للتسهيل على الطلاب والطالبات وإكمال تعليمهم عن بعد"تعليم القنفذة" يدعو لتقديم الملاحظات والاقتراحات عبر منصة "مدرستي"
دعت إدارة تعليم القنفذة أولياء أمور الطلاب والطالبات للمشاركة وتقديم الملاحظات والمقترحات على تعليم أبنائهم عبر منصة (مدرستي)، وخصصت إدارة التعليم رقمًا للواتساب لتقديم أي ملاحظة أو اقتراح على الرقم (0177328883).
يأتي ذلك من أجل الاستفادة الكاملة لأبنائهم الطلبة في التعليم العام من خدمة التعليم عن بعد في العام الدراسي الجاري، وحثّت الإدارة أولياء الأمور بالمسارعة بالتواصل مع الرقم أعلاه لضمان الحصول على نظام مدرسي متكامل طوال هذه الفترة الراهنة.
وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن إدارة التعليم حرصت وبالتعاون مع قسم تقنية المعلومات بالإدارة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في المنصة، وأتاحت لأولياء الأمور متابعة تعليم أبنائهم عن طريق المنصة «مدرستي»، واليوم تسعد الإدارة بمشاركة أولياء الأمور من خلال تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم لضمان إكمال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات تعليمهم عن بعد بكل يسر وسهولة.
وبيّن «الزاحمي» أنه يمكن التواصل المباشر على رقم الواتساب عند وجود أي استفسارات أو ملاحظات مرتبطة بالمنصة، فضلاً عن توفير الإدارة وسائل تواصل أخرى، مثل إمكانية الاتصال بقسم الإرشاد الطلابي ومشرفيه التربويين، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإدارة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يكون العمل مشتركًا بين المدرسة والبيت وتذليل الصعاب في طريق الطلاب والطالبات، لينعكس ذلك على مستوياتهم وتحقيق النجاح لهم.
، "تعليم القنفذة" يدعو لتقديم الملاحظات والاقتراحات عبر منصة "مدرستي" ،
المصدر : الخليج 365
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