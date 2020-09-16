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ذكر مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة، بعد أسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعدًا نهائيًّا لذلك في 15 سبتمبر (أيلول).
وأضاف أن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة، وفقًا لـ "رويترز".
ودعا المسؤول الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية الأمر بما يصبّ في مصلحة لبنان وحده، بإتاحة الفرصة لمصطفى أديب لتشكيل حكومة بما يلائم خطورة الوضع.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 05:21 PM
دعت الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم
ذكر مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة، بعد أسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعدًا نهائيًّا لذلك في 15 سبتمبر (أيلول).
وأضاف أن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة، وفقًا لـ "رويترز".
ودعا المسؤول الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية الأمر بما يصبّ في مصلحة لبنان وحده، بإتاحة الفرصة لمصطفى أديب لتشكيل حكومة بما يلائم خطورة الوضع.
، فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل الحكومة الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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