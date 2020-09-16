شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة : زوال الأعراض الرئيسية لكورونا أمر ضروري لعودة المتعافي لحياته الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن زوال الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا الجديد أمر ضروري لعودة المتعافين لحياتهم الطبيعية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن بعض المتعافين يعانون بعد التعافي من الفيروس من بعض الأعراض مثل الصداع والإرهاق.

وشدد على ضرورة إلا يكون المتعافي يعاني من الأعراض الرئيسية لمرض كوفيد -19، وهى ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس حتى يعود لحياته الطبيعية.