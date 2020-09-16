شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الطيران المدني» توضح ضوابط السفر للفئات المستثناة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، اليوم الأربعاء، ضوابط السفر للفئات المستثناة، والتي من أبرزها أنه لا يسمح بدخول غير السعوديين لأي مطار من مطارات المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة.

وقال متحدث هيئة الطيران المدني، أن من بين الضوابط، الحجر المنزلي لجميع القادمين إلى المملكة، علاوة على ضوابط وإجراءات السابقة، كما يجب على جميع المسافرين التأكد من جميع الإجراءات الصحية والوقائية لدى الدول التي يود المغادرة إليها.