شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تتوعد ناشري الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة، على ضرورة تجنب نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت النيابة العامة، على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.

وأشارت إلى أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.