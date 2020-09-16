شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح موقفها من استقدام زوجة المقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات موقفها من استخدام المقيم لزوجته من خارج المملكة. أوضحت المديرية العامة للجوازات موقفها من استخدام المقيم لزوجته من خارج المملكة. وأكدت المديرية أن استقدام المقيم لزوجته ليس من صلاحيتها، وإنما يتعلق ذلك بمكتب الاستقدام. من جهة أخرى، نوهت المديرية أنها منحت كفلاء العمالة المنزلية صلاحية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ.

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