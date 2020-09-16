شكرا لمتابعة خبر عن المالكي: من المتوقع ارتفاع تذاكر السفر ما بين 30 إلى 40% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الرئيس التنفيذي للجمعية كشف الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للسفر والسياحة بدر المالكي، بأن قطاع الطيران يشهد تزايد في الحجوزات بنسبة 50%، وقد يسبب هذا التزايد ارتفاعا في أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 30 و40% . وأوضح المالكي بأن إجراء وضع كرسي خالي بين كل كرسيين خلال السفر، قد يكون سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار التذاكر، مردفا بأن ذلك يعود للعرض والطلب. وتابع المالكي بأنه من المتوقع أن تعوض شركات الطيران ومكاتب السفر خسائرها، بسبب الإغلاق ، خلال سنتين أو ثلاثة .

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