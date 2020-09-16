شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: حدة الإصابة بـ «كورونا» لا تختلف إذا عادت مرة أخرى للشخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث بإسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، بأن من بين الاستفسارات الشائعة هل تكون أعراض كورونا الجديد أشد على من أصيب بفيروس كورونا السابقة .
وتابع العبدالعالي بانه علميا لم يثبت أن الاصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص أصيب بفيروس كورونا السابقة ، تختلف الحدة في قوة هذة الإصابة من عدمها.
وأوضح بأن الأهم والمؤكد بان الفئات الخطرة التي تم التعرض لها سابقا ، ودائما ما نجدد التذكير بها مؤكدة علميا وأن الأشخاص ذوي الفئات الخطرة تكون الأعراض عليهم أشد من غيرهم.
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